ترمب يعلن تعيين توم باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشيال" إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق واستمرار نمو العلاقات معهما.

وأشار ترامب إلى أن باراك سيستمر في منصبه كسفير لدى تركيا وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن رسميا عن انتهاء مهمة السفير توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا.

وقال روبيو في منشور على منصة "إكس" إن "انتهاء مهمة باراك تحت هذا المسمى لا يعني ابتعاده عن ملفات المنطقة"، لافتا إلى أن باراك سيواصل أداء دور قيادي بارز ضمن إدارة الرئيس ترامب في ملفي سوريا والعراق.

وأشاد الوزير الأمريكي بالدور الذي أداه باراك خلال فترة تكليفه، كما وصف مساهماته بأنها "لا تقدر بثمن"، معتبرا أن خبرته الواسعة وعلاقاته الإقليمية وفهمه العميق لأجندة "أمريكا أولا" ستظل عاملا مهما في دعم أهداف السياسة الأمريكية وتحقيق مكاسب دبلوماسية في المنطقة.

ولم يقدم روبيو تفاصيل إضافية حول الدور الذي سيلعبه باراك في ملفي سوريا والعراق، كما لم يوضح الشخصية التي ستخلفه في مهامه.

وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية بأن باراك سيكون منسقا إقليميا لشؤون السلام والأمن في المنطقة وخصوصا سوريا والعراق، وبين تركيا وإسرائيل، ويمكن أن يكون له صلة بملف لبنان مجددا.