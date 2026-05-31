ترمب يعلق على نتائج فحصه الطبي والإدراكي

خبرني - علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتائج الفحص الطبي الذي خضع له حيث وصفها بأنها "ممتازة للغاية"، ويعتبرها مؤشرا على ذكاء خارق.

وذكر الرئيس ترامب أنه لم يسبق لأي من الرؤساء الأمريكيين أن خضع لاختبار إدراكي معتمد.

وكتب ترامب في منشور عبر حسابه الرسمي على منصته "تروث سوشيال"، الأحد: "لقد جاءت نتائج الفحص الطبي الذي خضعت له في مركز والتر ريد الطبي العسكري والتي صدرت للتو، إنها ممتازة للغاية".

وأضاف ترامب: "على خلاف غيري من الرؤساء الأمريكيين الذين لم يسبق لأي منهم أبدا أن خضع لاختبار إدراكي معتمد وعالي الصعوبة، فقد حققت درجة كاملة بلغت 30 من أصل 30، وهو ما يعتبر مؤشرا على ذكاء خارق".

وأردف ترامب في منشوره: "هل الديمقراطيون مندهشون حقا؟.. في الواقع هذا هو الاختبار الرابع من نوعه الذي أخضع له، وكانت جميعها نتائج "مثالية" أي 120 إجابة صحيحة من أصل 120 سؤالا!".

وذكر أنه من النادر للغاية أن يحصل أي شخص على درجة كاملة خاصة عندما يتحقق ذلك أربع مرات متتالية.

وختم الرئيس الأمريكي تدوينته بالقول: "لذا ينبغي إلزام جميع المرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس بالخضوع لاختبارات إدراكية عالية الصعوبة، وينبغي على الكونغرس والديمقراطيين أيضا أن يطالبوا بذلك!".

وكان البيت الأبيض قد أصدر نشرة نتائج الفحص الطبي الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، ونشر مذكرة من طبيبه يوصي فيها بإنقاص وزنه وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، مع الإشارة إلى أنه يتمتع "بصحة ممتازة" و"لياقة بدنية كاملة" لتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.