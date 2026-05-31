الحنيطي: لا قرارات رسمية بشأن رئاسة الهيئة الإدارية المؤقتة للفيصلي

خبرني - أكد رجل الأعمال الأردني محمد حمود الحنيطي أنه لا يتحمل مسؤولية أي تصريحات أو منشورات أو أخبار يتم تداولها من قبل الآخرين بشأن النادي الفيصلي، مشدداً على أنه لا تربطه بها أي صلة من قريب أو بعيد.

وأوضح الحنيطي، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي يتعلق برئاسة الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي، سواء بتكليفه أو بتكليف أي شخص آخر، مبيناً أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص يندرج ضمن الاجتهادات والتكهنات غير الرسمية.

وأعرب الحنيطي عن ثقته واحترامه لوزارة الشباب ممثلة بوزير الشباب الدكتور رائد العدوان، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة الحركة الرياضية والشبابية، ومؤكداً الوقوف خلف أي قرار يصب في مصلحة النادي والوطن.

وشدد على أن النادي الفيصلي سيبقى أكبر من الأشخاص والأسماء والمناصب، وسيظل صرحاً رياضياً يحظى بمحبة جماهيره، مؤكداً أنه سيبقى داعماً للنادي ومؤمناً بأن مصلحة الفيصلي فوق كل اعتبار، سواء كان في موقع المسؤولية أو خارجه.

