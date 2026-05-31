أعراض خفية لأمراض القلب قد تتجاوز ألم الصدر

  • 31 أيار 2026
  • 19:18
خبرني - أفادت جمعية القلب الأمريكية بأن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تقتصر على ألم الصدر وضيق التنفس فحسب، بل قد تظهر أيضا بأعراض أقل وضوحا، تتراوح بين القلق وتغيرات في الجلد والأظافر.

تشير مجلة Health إلى أنه، وفقا للخبراء، لا تزال أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، ما يجعل من الضروري الانتباه وعدم تجاهل حتى الإشارات الأقل وضوحا التي قد يرسلها الجسم.

ويشير الأطباء إلى أن من أبرز الأعراض الواضحة ألم الصدر أو الشعور بضيق فيه، والذي قد يمتد إلى الذراعين أو الكتفين أو الظهر أو الفك، وغالبا ما يرتبط بحالة الذبحة الصدرية. كما أن ضيق التنفس، والإرهاق الشديد، والدوار، وتورم الساقين قد تُعد أيضا علامات مقلقة تستدعي الانتباه.

وبالإضافة إلى ذلك، يسلط أطباء القلب الضوء على أعراض أقل وضوحا قد تشير إلى مشكلات قلبية، مثل تغيّر لون الجلد، وظهور زرقة في الأصابع، وظهور بقع حمراء أو أرجوانية على راحتي اليدين وباطن القدمين، إضافة إلى تضخم أطراف الأصابع والأظافر.

ويشير الخبراء إلى وجود ارتباط بين أمراض القلب والأوعية الدموية والقلق، إذ قد تُشبه بعض الأعراض نوبات الهلع. ووفقا لهم، فإن القلق والتعرق والغثيان قد لا تكون مجرد علامات لنوبة هلع، بل قد تمثل أيضا مؤشرات مبكرة لنوبة قلبية.

وينصح أطباء القلب بالانتباه إلى ألم الساق أثناء المشي، والإرهاق المستمر، والصداع النصفي المتكرر المصحوب بأورة بصرية، لأنها أعراض قد ترتبط بضعف الدورة الدموية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

