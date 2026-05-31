الاحد: 31 أيار 2026
ارتفاع الصادرات الوطنية 1.6% في الربع الأول من 2026

  • 31 أيار 2026
  • 19:08
خبرني - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، الأحد، تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 1.6 % لتصل إلى 2129 مليون دينار.

وكشف التقرير عن انخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة (7.1 %) لتصل إلى 561 مليون دينار، وعليه فإن قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 2690 مليون دينار لتسجل انخفاضا طفيفا بنسبة (0.4 %) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2025.

وكذلك انخفضت المستوردات بنسبة (2.9 %) لتصل إلى 4,597 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2026، وبذلك بلغ العجز في الميزان التجاري 1907 ملايين دينار وبانخفاض مقداره (128) مليون دينار أي بنسبة (6.3 %) مقارنة بنفس الفترة من 2025.

وفيما يلي النتائج التفصيلية للتقرير اضغط هنا.

إيران تستأنف الإنتاج في أكبر حقولها للغاز الطبيعي
  • 2026-05-31 18:47
تثبيت أسعار البنزين لشهر حزيران وتعديل تسعيرة الديزل
  • 2026-05-31 17:32
الصناعة : تحرير 71 مخالفة والتعامل مع 29 شكوى خلال عيد الأضحى
  • 2026-05-31 16:28
امتيازات بأسعار الكهرباء والأراضي والتشغيل للروضة الصناعية في معان
  • 2026-05-31 16:26
تثبيت بند أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران
  • 2026-05-31 15:31
أسعار الأرز تشتعل بأكبر قفزة منذ 17 عاماً
  • 2026-05-31 13:47