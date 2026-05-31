ارتفاع الصادرات الوطنية 1.6% في الربع الأول من 2026

خبرني - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، الأحد، تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية، والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 1.6 % لتصل إلى 2129 مليون دينار.

وكشف التقرير عن انخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة (7.1 %) لتصل إلى 561 مليون دينار، وعليه فإن قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 2690 مليون دينار لتسجل انخفاضا طفيفا بنسبة (0.4 %) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2025.

وكذلك انخفضت المستوردات بنسبة (2.9 %) لتصل إلى 4,597 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2026، وبذلك بلغ العجز في الميزان التجاري 1907 ملايين دينار وبانخفاض مقداره (128) مليون دينار أي بنسبة (6.3 %) مقارنة بنفس الفترة من 2025.

