"الغذاء والدواء": لدينا خطة للعمل على تتبع الأدوية إلكترونيا

خبرني - قالت رئيسة قسم تسجيل الأدوية الكيميائية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء شذى القرعان، الأحد، إن المؤسسة تعمل على دراسة مواصفات لنظام تتبع إلكتروني لتتبع الأدوية من خروجها من مصدرها، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، حتى وصولها إلى المريض، مؤكدة وجود خطة للعمل على التتبع الإلكتروني.

وأكدت القرعان، لـ"المملكة"، أن الترويج للأدوية أو بيعها عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفة قانونية.

وأضافت أن فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة لديها فرق متخصصة لتتابع الصفحات الإلكترونية التي تروج للأدوية، مشيرة إلى أن المؤسسة "لا تكتفي بالتوعية بل تتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجرائم الإلكترونية وتحويل القائمين عليها للمدعي العام"..

وأوضحت أن المؤسسة تعول أيضا على وعي المستهلكين بشراء الأدوية من الصيدليات فقط.

وعن أدوية التنحيف، شددت على أن مثل هذه الأدوية يجب أن تستخدم وفق إشراف طبي فقط.

وتحدثت بأن دواء مونجارو غير مسجل عالميا بالشكل الصيدلاني كحبوب والشكل الوحيد المسجل هو حقن فقط، مؤكدة أن دواء مونجارو الذي يعلن عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على تركيبات مجهولة المصدر.

وكانت المؤسسة أوضحت في بيان الثلاثاء، أن منتج "مونجارو" (Monjaro) على شكل أقراص "حبوب" يتم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، ومنها صفحتان تحملان اسم “د/آية” و“الجسم الصحي المثالي”، غير مسجل في الأردن وغير مجاز، مؤكدة أن بيع الأدوية عبر الإنترنت ممنوع في الأردن.

وأهابت المؤسسة بعدم شراء المنتج، كونه مجهول المصدر، وغير معروف المكونات، وقد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، مشددة على أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق جميع مروجي الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 0795632000، أو عبر البريد الإلكتروني

