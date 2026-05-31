إيران تستأنف الإنتاج في أكبر حقولها للغاز الطبيعي

خبرني  - ذكرت وكالة رويترز أن إيران أعلنت اليوم الأحد استئناف إنتاج الغاز من 3 منصات بحرية في حقل فارس الجنوبي، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، بعد توقف جزئي ناجم عن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز تورج دهقاني لوسائل إعلام رسمية إن المنصات البحرية في الحقل لم تتعرض لأضرار مباشرة، وإن الإنتاج المستخرج منها يُنقل حاليا إلى منشآت معالجة بديلة، بينما تتواصل أعمال إصلاح المرافق البرية المتضررة في منطقة عسلوية الساحلية على مياه الخليج.

ويكتسب استئناف الإنتاج أهمية خاصة نظرا للمكانة المحورية التي يحتلها حقل فارس الجنوبي في منظومة الطاقة الإيرانية. فالحقل، الذي تتقاسمه إيران مع قطر، التي تطلق على الجزء الواقع في مياهها اسم "حقل الشمال"، يشكل الركيزة الأساسية لإمدادات الغاز في إيران.

ويوفر حقل فارس الجنوبي الجزء الأكبر من إنتاج الغاز الإيراني، ويغذي محطات الكهرباء والصناعات البتروكيميائية والاستهلاك المحلي، في وقت تنتج فيه إيران نحو 276 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، يُستهلك معظمه داخل البلاد.

وكانت منشآت الحقل العملاق قد تعرضت لهجمات إسرائيلية في مارس/آذار الماضي ضمن تصعيد غير مسبوق استهدف البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وأدت الضربات إلى تعطيل بعض وحدات المعالجة المرتبطة بحقل فارس الجنوبي، وإلى توقف إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق مؤقتا، بعدما أعادت طهران توجيه جزء من إنتاجها لتلبية الطلب المحلي.

يذكر أن إنتاج إيران للغاز من حقل فارس الجنوبي بدأ عام 2002، وتُقدر احتياطاته القابلة للاستخراج بنحو 14 تريليون متر مكعب، لكن تطوير الحقل تعرض لعرقلة متكررة بسبب العقوبات الأمريكية.

تثبيت أسعار البنزين لشهر حزيران وتعديل تسعيرة الديزل
