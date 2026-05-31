عمر كمال يكشف سر استبعاده من برنامج رامز جلال

خبرني - كشف المطرب الشعبي المصري عمر كمال عن الأسباب الكامنة وراء عدم استضافته في أي من مواسم برنامج المقالب الشهير الذي يقدّمه الفنان رامز جلال بشكل سنوي، ويترقبه المتابعون في مصر والعالم العربي خلال شهر رمضان.

وأشار خلال تصريحات إعلامية إلى أن رامز يحمل شعورًا بالامتنان والاعتراف بالفضل تجاه نجم الغناء محمد فؤاد، وبالتالي لن يستضيف كمال الذي يبدو صوته شبيهًا بفؤاد ويمكن أن يكون خليفته، بحسب ما يردده كثيرون.

وأوضح أنه بعد مشاركة رامز في فيلم "غاوي حب" لفؤاد، نال أول بطولة مطلقة له في فيلم "أحلام الفتى الطائش"، وكان محمد فؤاد هو الشخص الذي طرح عليه في البداية فكرة تقديم برامج المقالب.

وأضاف كمال أن هناك بعض النجوم والشخصيات الذين يرددون دائماً فكرة أن عمر كمال سوف يأخذ مكانة محمد فؤاد أو يحل محله.

وتابع أن رامز لن يستضيفه أبداً في برنامجه كنوع من "رد الجميل" لفؤاد، بحسب ما يعتقد رامز، وفق تعبير عمر كمال.

