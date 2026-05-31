*
الاحد: 31 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عمر كمال يكشف سر استبعاده من برنامج رامز جلال

  • 31 أيار 2026
  • 18:42
عمر كمال يكشف سر استبعاده من برنامج رامز جلال
عمر كمال

خبرني - كشف المطرب الشعبي المصري عمر كمال عن الأسباب الكامنة وراء عدم استضافته في أي من مواسم برنامج المقالب الشهير الذي يقدّمه الفنان رامز جلال بشكل سنوي، ويترقبه المتابعون في مصر والعالم العربي خلال شهر رمضان.

أخبار ذات صلة

بسبب مقطع مسيء.. هل يواجه عمر كمال مصير رضا البحراوي؟

وأشار خلال تصريحات إعلامية إلى أن رامز يحمل شعورًا بالامتنان والاعتراف بالفضل تجاه نجم الغناء محمد فؤاد، وبالتالي لن يستضيف كمال الذي يبدو صوته شبيهًا بفؤاد ويمكن أن يكون خليفته، بحسب ما يردده كثيرون.

وأوضح أنه بعد مشاركة رامز في فيلم "غاوي حب" لفؤاد، نال أول بطولة مطلقة له في فيلم "أحلام الفتى الطائش"، وكان محمد فؤاد هو الشخص الذي طرح عليه في البداية فكرة تقديم برامج المقالب.

 وأضاف كمال أن هناك بعض النجوم والشخصيات الذين يرددون دائماً فكرة أن عمر كمال سوف يأخذ مكانة محمد فؤاد أو يحل محله.

وتابع أن رامز لن يستضيفه أبداً في برنامجه كنوع من "رد الجميل" لفؤاد، بحسب ما يعتقد رامز، وفق تعبير عمر كمال.
اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/qx3it5j

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

 معاداة السامية.. إيطاليا تحظر حفلات كانييه ويست وترافيس سكوت
 معاداة السامية.. إيطاليا تحظر حفلات كانييه ويست وترافيس سكوت
  • 2026-05-31 18:40
أحمد سعد يعلن مواعيد طرح أغنيات «الألبوم الفرفوش»
أحمد سعد يعلن مواعيد طرح أغنيات «الألبوم الفرفوش»
  • 2026-05-31 18:37
حمو بيكا يعلن وفاة والده وينشر صورة تجمعهما على صفحته الرسمية
حمو بيكا يعلن وفاة والده وينشر صورة تجمعهما على صفحته الرسمية
  • 2026-05-31 12:17
رسالة رومانسية تعلن ارتباط ديلان تشيشك دينيز مجددا
رسالة رومانسية تعلن ارتباط ديلان تشيشك دينيز مجددا
  • 2026-05-30 13:07
إطلالة أحمد سعد في حفل الغردقة تشعل الجدل
إطلالة أحمد سعد في حفل الغردقة تشعل الجدل
  • 2026-05-30 08:31
ياسمين صبري تشارك جمهورها أجواء الحج بصور من الحرم وعرفات
ياسمين صبري تشارك جمهورها أجواء الحج بصور من الحرم وعرفات
  • 2026-05-30 08:27