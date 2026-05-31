 معاداة السامية.. إيطاليا تحظر حفلات كانييه ويست وترافيس سكوت

خبرني - أعلنت السلطات الإيطالية رسمياً حظر الحفلات الغنائية المرتقبة للنجمين الأمريكيين كانييه ويست وترافيس سكوت، التي كان من المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل بمدينة ريجيو إميليا الشمالية؛ جراء مخاوف أمنية متزايدة.

وكان من المفترض أن يحيي ويست (المعروف حالياً باسم "يي") مهرجان "هيلوات" في 18 يوليو بمجمع "آر سي إف أرينا" الذي يتسع لأكثر من 103 آلاف متفرج، بينما كان سكوت سيصعد على المسرح نفسه في اليوم السابق (17 يوليو).

وجاء قرار الإلغاء الصادر عن حاكم المدينة، سالفاتوري أنجيري، بعد ضغوطات واحتجاجات واسعة قادتها الجالية اليهودية المحلية، والمنظمات المناهضة للفاشية، ونقابات عمالية وساسة إيطاليون؛ رداً على تصريحات كانييه ويست المتكررة المعادية للسامية وتمجيده للنازية.

وعزا أنجيري الحظر المزدوج إلى التقارب الزمني الكبير بين الحفلين والتحدي اللوجستي المتمثل في تدفق الحشود الضخمة خلال 24 ساعة، فضلاً عن "الخطر الملموس" لاندلاع تظاهرات واشتباكات ضد ويست، إلى جانب السجل المأساوي لحفلات ترافيس سكوت السابقة (مثل حادثة تدافع مهرجان أستروورلد عام 2021).

في المقابل، أعلن منظمو المهرجان، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساعيهم لنقل حفل ويست إلى موقع آخر قريب خارج النطاق الإداري للمدينة المحظورة.

ويأتي هذا الإلغاء في وقت دشّن فيه ويست جولته الصيفية بحفل ضخم في ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية، بحضور جماهيري قياسي قُدّر بنحو 118 ألف متفرج وبمشاركة ترافيس سكوت، حيث توافد المعجبون من مختلف دول العالم بعد أن حظرت دول أوروبية عدة، وعلى رأسها بريطانيا، دخول ويست إلى أراضيها.