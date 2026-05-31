أحمد سعد يعلن مواعيد طرح أغنيات «الألبوم الفرفوش»

خبرني - كشف الفنان أحمد سعد تفاصيل إطلاق ألبومه الجديد «الألبوم الفرفوش»، معلنًا أسماء الأغنيات ومواعيد طرحها عبر المنصات الموسيقية وموقع يوتيوب مطلع يونيو المقبل.

أعلن الفنان أحمد سعد موعد طرح أغنيات ألبومه الجديد «الألبوم الفرفوش»، المقرر إطلاقه يوم الأربعاء 3 يونيو/ حزيران المقبل عبر مختلف المنصات الموسيقية الرسمية وموقع «يوتيوب»، وذلك ضمن خطة طرح تعتمد على إصدار الأغنيات بشكل متتابع خلال ساعات محددة.

وكشف أحمد سعد عن جدول طرح أغنيات الألبوم في أجواء مرحة تتماشى مع اسم العمل الجديد، حيث يبدأ طرح الأغنيات بأغنية «كوتي» في تمام الساعة الخامسة مساءً، تليها أغنيتا «خبر عاجل» و«جوزها» في السادسة مساءً.

ويختتم أحمد سعد إطلاق أغنيات الألبوم بطرح أغنيتي «أوبا» و«ورد» في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن خطة ترويجية تعتمد على تقديم الأغنيات بشكل متدرج خلال يوم الإطلاق.

وجاء إعلان أحمد سعد مصحوبًا برسالة ترويجية كتب فيها: «يلا بينا نفرفش.. جاهزين؟ الألبوم الفرفوش»، في إشارة إلى الطابع الغنائي الذي يقدمه الألبوم، والذي يعتمد على الإيقاعات السريعة والكلمات الخفيفة.

ويأتي طرح الألبوم الجديد بعد النجاح الذي حققه أحمد سعد في عدد من أعماله الغنائية الأخيرة، حيث يواصل تقديم أعمال موسيقية متنوعة تستهدف جمهور الأغنيات الشبابية والإيقاعية.

وفي سياق آخر، يستعد أحمد سعد لإحياء جولة غنائية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، ضمن سلسلة حفلات يعتزم تقديمها هناك خلال الأيام القادمة.