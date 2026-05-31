خبرني - كرّم رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالإنابة، شاكر العدوان، عدداً من العاملين في سلطة إقليم البترا، تقديراً لأمانتهم وإخلاصهم في العمل بعد عثورهم على مفقودات تعود لزوار وسياح من جنسيات مختلفة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، تُقدر قيمتها بنحو 100 ألف دينار.

وأكد العدوان خلال التكريم، أن هذه المواقف تجسد القيم الأردنية الأصيلة وتعكس الصورة الحضارية المشرقة لأبناء البترا، مشيراً إلى أن الأمانة والالتزام يسهمان في تعزيز ثقة الزوار بالموقع الأثري وترسيخ مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية آمنة ومضيافة.

وأوضح أن المفقودات التي تم العثور عليها شملت مبالغ مالية، ومصاغاً ذهبياً، وهواتف خلوية، ووثائق شخصية، ومقتنيات ثمينة أخرى، حيث جرى تسليمها إلى أصحابها وفق الإجراءات المتبعة، ما ترك أثراً إيجابياً وانطباعات مميزة لدى الزوار والسياح.

وثمّن العدوان جهود العاملين وحرصهم على أداء واجبهم المهني والإنساني بأعلى درجات المسؤولية، مؤكداً أن سلطة إقليم البترا تحرص على تكريم النماذج المتميزة التي تعكس أخلاق المجتمع المحلي وقيمه، وتسهم في تعزيز سمعة البترا على المستويين المحلي والعالمي.