ميتا تطلق قلادة تجسس ذكية.. تراقب المحادثات وتحللها

خبرني - تعمل شركة ميتا على تطوير جهاز جديد قابل للارتداء على هيئة قلادة ذكية، قادرة على الاستماع إلى المحادثات وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها صحيفة "The Information" تستعد الشركة لبدء اختبار الجهاز خلال العام المقبل، ضمن خططها لتوسيع حضورها في سوق الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن المشروع الجديد يستند إلى التقنيات التي حصلت عليها "ميتا" عقب استحواذها على شركة Limitless المتخصصة في تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء، وهي الصفقة التي أُعلن عنها في نهاية عام 2025.

وكانت الشركة الناشئة قد طورت جهازًا على شكل قلادة يمكن تثبيته على الملابس أو ارتداؤه حول الرقبة، ويتميز بقدرته على تسجيل المحادثات اليومية وتحليل محتواها عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أورده موقع TechCrunch.

وعند الإعلان عن صفقة الاستحواذ، أوضحت "ميتا" أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع جهودها الرامية إلى تطوير جيل جديد من الأجهزة الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وترافق المستخدم بشكل مستمر.

ولا تقتصر خطط "ميتا" على تطوير القلادة الجديدة فقط، إذ تكشف المذكرة الداخلية عن توجه أوسع لتعزيز منظومة الأجهزة القابلة للارتداء التابعة للشركة.

وتشمل هذه الخطط توسيع تشكيلة النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق خدمة اشتراكات جديدة مخصصة للشركات تحمل اسم "Wearables for Work"، وتهدف إلى دمج التقنيات القابلة للارتداء داخل بيئات العمل المختلفة.

وتأمل "ميتا" أن تسهم هذه المنتجات في دعم أداء وحدة Reality Labs المسؤولة عن تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والأجهزة الذكية.