القريني ينتقد أداء النشامى أمام سويسرا: ما بينفعنا إلا الهجوم والدفاع كان مترهلاً



خبرني - انتقد الإعلامي الرياضي عثمان القريني أداء المنتخب الأردني لكرة القدم عقب خسارته أمام نظيره السويسري بنتيجة 4-1 في المباراة الودية التي أقيمت استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال القريني، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن المنتخب يمتلك إمكانيات هجومية قادرة على صناعة الفارق، داعياً إلى استثمارها بشكل أكبر، في ظل وجود لاعبين مؤثرين أمثال موسى التعمري وعلي عزايزة، إضافة إلى الفاخوري الذي سجل هدف الأردن الوحيد في اللقاء.

وأشار إلى أن المنتخب ظهر بصورة أفضل خلال الشوط الثاني من المباراة، مؤكداً أن هذا الشوط عكس جزءاً من الإمكانات الحقيقية للفريق، بخلاف الشوط الأول الذي وصفه بـ"الكارثي" نتيجة الأخطاء الدفاعية البدائية وفقدان السيطرة على منطقة الوسط.

وأضاف أن الجهاز الفني مطالب بالاستفادة من الدروس التي أفرزتها المباراة، سواء فيما يتعلق بطريقة اللعب أو تمركز بعض اللاعبين، منتقداً المبالغة في التراجع إلى نصف الملعب والاعتماد على مصيدة التسلل في مناطق خطرة.

وأكد القريني ثقته بالمدير الفني للمنتخب جمال السلامي، مطالباً إياه باستغلال الأوراق الهجومية المتنوعة التي يمتلكها الفريق، مع ضرورة معالجة المشاكل الدفاعية التي ظهرت بوضوح أمام المنتخب السويسري.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن نتيجة الخسارة كانت قاسية، لافتاً إلى أن حارس المرمى يزيد أبو ليلى أنقذ المنتخب من استقبال أهداف إضافية، معرباً عن أمله في ظهور أفضل للنشامى خلال المواجهة المقبلة أمام النمسا.