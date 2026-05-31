سورية.. الجيش الإسرائيلي يصيب شابا بالرصاص المباشر في درعا

خبرني - أفادت مصادر أهلية في درعا جنوبي سورية بقيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار بشكل مباشر على شاب سوري في منطقة وادي الرقاد غربي محافظة درعا الأمر الذي أدى إلى إصابته في فخذه وذراعه اليمنى.

ووفقاً للمصادر فإن قوات فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (اليونيدوف) سارعت لتقديم الإسعافات الأولية إلى الشاب السوري المصاب في المكان الذي تم استهدافه فيه قبل أن تقوم بتحويله إلى أحد مشافي ريف درعا.

وكانت مصادرنا قد وثقت في 26 مايو الجاري قيام قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار من رشاش ثقيل من نوع “دوشكا” باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بمنطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي قبل أن تعود أدراجها منسحبة باتجاه أراضي الجولان المحتل.

وأفادت مصادر أهلية في درعا بقيام قوة عسكرية إسرائيلية أمس بالتوغل في المنطقة الواقعة بين قريتي معرية والعارضة ضمن منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

ووفقاً للمصادر فإن دورية عسكرية مؤلفة من أربع آليات تحركت باتجاه المنطقة وسط شعور عام بالقلق ساد بين الأهالي دون توثيق أية عمليات اعتقال في صفوف المواطنين السوريين.

وشهد يوم أمس كذلك قيام قوة تابعة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية محملة بالجنود والعتاد بالتوغل في عمق ريف القنيطرة الجنوبي قرب الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل حيث تجاوزت الحدود الإدارية وتوغلت في عمق الأراضي السورية على الطريق الواصل بين بلدة “كودنة” وقرية “الأصبح” في القطاع الجنوبي من المحافظة.

وقامت الآليات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات تمشيط واستطلاع سريعة في المنطقة المستهدفة قبل أن تنسحب وتعود إلى الجهة التي انطلقت منها خلف شريط فض الاشتباك.

ويأتي استمرار مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق السيادة السورية وسط صمت المجتمع الدولي الذي لا يبادر إلى استنكار ما تقوم به اسرائيل في الجنوب السوري من توغل وقطع للطرقات وإقامة الحواجز ومداهمة البيوت وإطلاق النار على المواطنين السوريين.