النشامى يتعثر وديا في المحطة قبل الأخيرة للمونديال

خبرني - خسر منتخبنا الوطني مواجهته الودية ضد نظيره السويري ، في المحطة قبل الأخيرة للنشامى قبل بدء مونديال 2026 في الولايات المتحدة / كندا / المكسيك.

واوقف اللقاء الذي أقيم عصر الاحد في سويسرا قبل نهايته في الدقيقة 87 بسبب سوء الاحوال الجوية ، وكانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 4/1.

سجل لسويسرا بريل إيمبولو ((د.28) ضربة جزاء) ، ودان ندوي (د.33) ، وجرانيت تشاكا ((د. 45'+10' ضربة جزاء)) ، وكريستيان فاسناشت (د.79) فيما سجل هدف النشامى الوحيد عودة الفاخوري (د52).

التوجه الى الولايات المتحدة

وعقب انتهاء محطة سويسرا، يطير الوفد مباشرة إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر ثانٍ يمتد من 1 حتى 10 يونيو/حزيران المقبل.

وسيتضمن هذا المعسكر اختبارًا وديًا أمام منتخب كولومبيا، مساء الأحد 7 يونيو/حزيران المقبل على ملعب "سنابدراغون".