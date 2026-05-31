نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

خبرني - أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تعليماته للجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في لبنان، وذلك وفق ما أعلن في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام.

وقال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية وسّعت من تحركاتها العسكرية شمالا، مشيرا إلى أنها عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مناطق جديدة، بما في ذلك مرتفعات بوفورت.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات عسكرية على عدة جبهات في لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، " قتلنا 700 من عناصر حزب الله في شهر أيار الحالي وحده، وبلغ عدد قتلى الحزب منذ آذار الماضي 8 آلاف".

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن بلاده تتبنى ما وصفه بـ “النهج الاستباقي" في التعامل مع التهديدات الأمنية، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية واتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود.

واعتبر نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة الشقيف في جنوب لبنان يمثل "تحولا حاسما" في الهجوم على حزب الله في لبنان.

وأضاف "السيطرة على قلعة الشقيف تحوّل حاسم.. لقد كسرنا حاجز الخوف ونحن نعمل على كل الجبهات، في سوريا وغزة ولبنان".