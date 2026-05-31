الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على مشاركة النشامى في المونديال

خبرني - سلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على المشاركة التاريخية المقبلة للمنتخب الوطني في كأس العالم 2026 الذي ينطلق يوم 11 الشهر المقبل في الولايات الأمريكية المتحدة والمكسيك وكندا.

وأشار الموقع إلى أن المنتخب الوطني الذي سيلعب في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين، يستعد لخوض أول مشاركة له في كأس العالم بعزيمة كبيرة، وذلك لإثبات أحقيته بالتواجد بين كبار كرة القدم العالمية، رغم صعوبة التحدي الذي ينتظره، وعلى رأسه مواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي مشوار المنتخب في المجموعة العاشرة، حيث سيبدأ مبارياته بمواجهة النمسا يوم 17 من الشهر الحالي، قبل لقاء الجزائر يوم 23 منه، ثم مواجهة الأرجنتين حاملة اللقب في المباراة الأخيرة من دور المجموعات يوم 28 من الشهر ذاته.

وذكر الاتحاد الآسيوي إلى أن المنتخب الوطني تأهل للمونديال للمرة الأولى في المحاولة العاشرة من خلال التصفيات، بعد أن احتل وصافة المجموعة الثانية في الدور الثالث، مع وجوده في المركز 63 عالميا بحسب آخر تصنيف من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي في تصريحات للاتحاد الآسيوي: "لدينا الحق في أن نحلم، نحن لا نفكر كفريق يكتفي بمجرد المشاركة، الإصابات هي خصمنا الأول، لكننا لن نستخدمها كأعذار، سنستعد بالشكل المناسب، ونسعى لتقديم مستوى مشرف، العالم بأسره يريد أن يرى من نحن، وهذا بحد ذاته دافع كبير".

وأبرز "الآسيوي" النجم الأول بصفوف المنتخب الوطني موسى التعمري، وذكر بأنه يلقب بـ"ميسي الأردن"، وهو يلعب في صفوف رين الفرنسي، حيث سجل 6 أهداف وقدم العدد ذاته من التمريرات الحاسمة هذا الموسم ببطولة الدوري.

وأشار الموقع إلى أن المهاجم يزن النعيمات سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة في الركبة، في واحدة من عدة ضربات تعرضت لها تشكيلة الأردن بسبب الإصابات، ومع غيابه وعدم وضوح جاهزية المهاجم علي علوان بسبب الإصابة، سيحمل التعمري عبئا كبيرا على عاتقه.

وبات المنتخب الوطني لكرة القدم، حديث وسائل الأعلام العالمية، في ظل انجواه المتمثل بالتأهل للمونديال.