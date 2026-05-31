أسرة جامعة الزيتونة الأردنية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خبرني - تبادلت أسرة جامعة الزيتونة الأردنية التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي، ونائب الرئيس الأستاذ الدكتور طارق القرم، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وفي مستهلّ اللقاء، أعرب الأستاذ الدكتور محمد المجالي عن خالص تهانيه وتبريكاته لأسرة الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية، وأن يجعلها مناسبةً تحمل للأمتين العربية والإسلامية مزيداً من التقدّم والازدهار والأمن والاستقرار.

وأكد الدكتور المجالي أن المناسبات الدينية والوطنية تمثل فرصةً لتعزيز أواصر المحبة والتواصل بين العاملين، وترسيخ قيم التعاون والانتماء المؤسسي، بما يسهم في دعم بيئة العمل الجامعية وتحفيز الإنجاز والعطاء.

وشهد اللقاء أجواءً من الألفة والمودة عكست عمق العلاقات الإنسانية بين منتسبي الجامعة، حيث تبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة السعيدة، معربين عن اعتزازهم بالبيئة الجامعية التي تعزز روح الأسرة الواحدة وتسهم في ترسيخ ثقافة التعاون والتقدير.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص جامعة الزيتونة الأردنية على تعزيز التواصل بين مختلف كوادرها الأكاديمية والإدارية، وترسيخ بيئة عمل إيجابية داعمة للإبداع والتميز، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.