امانة عمان : لا توقفوا مركباتكم في هذه الشوارع

خبرني - تقوم أمانة عمّان الكبرى، اعتباراً من يوم غد الاثنين، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية و الشوارع الرئيسية في منطقتي بسمان وخريبة السوق وحسب المخطط المرفق، داعية المواطنين الى عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل.

وـاتي اعمال التعبيد استكمالاً لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها الامانة لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة، والتي تُنفذ من خلال عطاءين هندسيين بقيمة (7) مليون دينار.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الامانة، المهندس سليمان الشمري، ان هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق في الحي وتسهيل حركة المرور، داعياً الى ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاز المشروع بالسرعة القصوى ووفق أعلى المعايير الفنية

بدوره اكد مدير دائرة صيانة الطرق في الأمانة، المهندس رائد العرجان، على أهمية الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة، والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية التي وضعت في الموقع لإدارة حركة السير بكفاءة وأمان، وذلك لضمان سلامة المواطنين وسير العمل دون عوائق.

وتهيب أمانة عمان بالمواطنين إلى عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل تجنباً لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار

كما تدعو المواطنين الى الاتصال على ارقام مركز الاتصال الموحد

( 102 و 117180 ) لضمان الحصول على المعلومات، و استقبال كافة الأسئلة أو الاستفسارات أو الملاحظات المتعلقة بسير الأعمال والتحويلات في المنطقة على مدار الساعة.

وأكدت الأمانة أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق

وستقوم امانة عمان بنشر مواقع التعبيد في الأحياء تباعاً ، حسب الخطة المعدة مسبقاً ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.