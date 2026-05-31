جامعة البترا تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خبرني - تبادلت أسرة جامعة البترا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تزامنًا مع استئناف الدوام الرسمي بعد انتهاء عطلة العيد. واستقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، في نادي الجامعة، المهنئين من العمداء وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وأكدت هذه اللقاءات حرص الجامعة على ترسيخ نهج التواصل المباشر وتعزيز الروابط الاجتماعية والأخوية بين منسوبيها. كما وفّر اللقاء أجواءً ودية أتاحت تبادل التهاني والأحاديث الودية في بيئة أسرية، بما يسهم في تعزيز العلاقات المهنية والإنسانية داخل الصرح الأكاديمي، وترسيخ قيم المودة والتآلف والاحتفاء بالمناسبات الدينية والوطنية.