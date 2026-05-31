خبرني - اختتم البنك الأردني الكويتي ومؤسسة "إنجاز" تنفيذ جلسات برنامج "اسأل الخبير المالي والبنكي" خلال الفصل الدراسي الثاني، في إطار شراكتهما الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى طلبة الجامعات الأردنية، وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة العملية التي تدعم جاهزيتهم لسوق العمل.

وشمل البرنامج تنفيذ (12) جلسة تفاعلية في (11) جامعة أردنية في العاصمة عمّان، قدمها نخبة من موظفي البنك الأردني الكويتي من أصحاب الخبرات المصرفية المتخصصة، وقد استفاد من البرنامج أكثر من 1000 طالب وطالبة من الجامعات المشاركة. وركزت الجلسات على تعريف الطلبة بطبيعة العمل في القطاع المصرفي وأبرز المهارات المطلوبة، إلى جانب تسليط الضوء على التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي.

كما أتاحت الجلسات للطلبة فرصة التعرف على أبرز الفرص الوظيفية والمسارات المهنية المتاحة في القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم المهنية، وربط الجانب الأكاديمي بمتطلبات سوق العمل.

ويُشكل برنامج "اسأل الخبير المالي والبنكي" منصة تفاعلية لنقل الخبرات العملية إلى طلبة الجامعات، ومساعدتهم على بناء تصور أوضح لمستقبلهم المهني، واتخاذ قرارات أكثر وعياً واستعداداً.

وتعكس هذه المبادرة التزام البنك الأردني الكويتي المتواصل بالاستثمار في الشباب وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية لديهم، انطلاقاً من إيمانه بأهمية إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي، الى جانب دعمه المستمر لقطاع التعليم وتمكين الشباب.