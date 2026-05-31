*
الاحد: 31 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

شرطة دبي تُعيد إلى مسافرة عربية حقيبة تحتوي على 20 ألف دولار و150غراماً من الذهب

  • 31 أيار 2026
  • 15:04
شرطة دبي تُعيد إلى مسافرة عربية حقيبة تحتوي على 20 ألف دولار و150غراماً من الذهب

خبرني - تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، من إعادة البسمة إلى مسافرة عربية، بعد توصلهم إليها وتسليمها حقيبتها التي فقدتها في مبنى المطار 1، وبكامل مقتنياتها الثمينة.

وأوضح العقيد عبدالله فيصل الدوسري، مدير إدارة أمن مبنى المطار 1، أن أحد الموظفين عثر على حقيبة سوداء في أحد المناطق المفتوحة، وبالبحث في مقتنياتها، تبين احتواؤها على مبلغ 20 ألف دولار، و150 جرام ذهب، ومبالغ مالية لعملات أخرى، وهواتف نقالة من علامات تجارية مُختلفة، ووثائق شخصية. لافتاً إلى أن الوثائق أظهرت هوية المرأة صاحبة الحقيبة، لكن العثور عليها والتواصل معها تطلب تشكيل فريق عمل للبحث في خط سيرها بغية إيصال الحقيبة إليها، خاصة وأنهم لم يتلقوا أي بلاغ عن مفقودات بهذه المواصفات.

وأضاف العقيد فيصل الدوسري قائلاً: "تم إبلاغ غرفة العمليات واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى صاحبة الحقيبة والتواصل معها، ليتبين أنها على وشك مغادرة أراضي الدولة إلى المملكة العربية السعودية، وهي في حالة قلق شديد لفقدانها الحقيبة وعدم إلمامها بكيفية التصرف، وتخشى عدم لحاقها بالرحلة".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

السعودية: بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين
السعودية: بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين
  • 2026-05-31 14:29
الإمارات.. بدء تطبيق النظام الجديد لحماية الأجور بالقطاع الخاص غداً
الإمارات.. بدء تطبيق النظام الجديد لحماية الأجور بالقطاع الخاص غداً
  • 2026-05-31 13:46
أبرز المعلومات عن رسوم (باركن) الجديدة في دبي وطرق الدفع الرقمي
أبرز المعلومات عن رسوم (باركن) الجديدة في دبي وطرق الدفع الرقمي
  • 2026-05-31 13:26
معاملات عقارات دبي ترتفع 20% وتسجل 67 مليار درهم
معاملات عقارات دبي ترتفع 20% وتسجل 67 مليار درهم
  • 2026-05-31 12:23
المنتخب السعودي يخسر أمام الإكوادور استعدادا لكأس العالم 2026
المنتخب السعودي يخسر أمام الإكوادور استعدادا لكأس العالم 2026
  • 2026-05-31 10:35
تركي آل الشيخ يعلق بعد تتويج باريس سان جيرمان
تركي آل الشيخ يعلق بعد تتويج باريس سان جيرمان
  • 2026-05-31 10:32