تشكيلة النشامى لمواجهة سويسرا

خبرني - كشف المدير الفني جمال سلامي عن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة سويسرا مساء اليوم ، استعدادا لكأس العالم.

تشكيلة النشامى :

وجاءت اختياريات السلامي على النحو التالي :

التشكيلة الأساسية

• 1 | يزيد أبو ليلى

• 23 | إحسان حداد (الكابتن) / • 19 | سعد الروسان / • 5 | يزن العرب / • 16 | محمد أبو النادي

• 20 | مهند أبو طه / • 21 | نزار الرشدان / • 8 | نور الروابدة

• 10 | موسى التعمري / • 13 | محمود مرضي / • 9 | علي علوان

البدلاء (التشكيلة الاحتياطية)

• 22 | عبد الله الفاخوري / • 12 | نور بني عطية

• 4 | حسام أبو الذهب / • 19 | سليم عبيد

• 27 | محمد أبو غوش / • 2 | محمد أبو حشيش

• 28 | أنس بدوي / • 14 | رجائي عايد

• 26 | يوسف قشي / • 25 | محمد الداوود

• 15 | إبراهيم سعادة / • 11 | عودة الفاخوري

• 24 | علي عزايرة / • 7 | محمد أبو زريق

• 18 | إبراهيم صبرة

موعد المباراة

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت الأردن ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وسويسرا

تمتلك الرياضية الأردنية (Jordan Sports) حق بث المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقليص التشكيلة الأولية

وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الأردني تقليص التشكيلة الأولية التي ضمت 30 لاعبًا لخوض المونديال باستبعاد الحارس أحمد الجعيدي والظهير أحمد عساف قبل السفر إلى سويسرا.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة استبعاد لاعبين آخرين من القائمة الحالية، حتى يستقر المدير الفني على الأسماء النهائية الرسمية التي ستخوض غمار منافسات كأس العالم.

التوجه الى الولايات المتحدة

وعقب انتهاء محطة سويسرا، يطير الوفد مباشرة إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض معسكر ثانٍ يمتد من 1 حتى 10 يونيو/حزيران المقبل.

وسيتضمن هذا المعسكر اختبارًا وديًا أمام منتخب كولومبيا، مساء الأحد 7 يونيو/حزيران المقبل على ملعب "سنابدراغون".

وقاد المدرب جمال السلامي المنتخب في مباراتين وديتين خلال مارس/آذار الماضي، حيث تعادل إيجابيًا مع نيجيريا بنتيجة (2-2)، وبنفس النتيجة مع كوستاريكا (2-2).

ويلعب الأردن في كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر والأرجنتين والنمسا.