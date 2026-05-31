هجرة العقول تهدد مكانة إسرائيل بمجال التكنولوجيا المتقدمة

خبرني - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تقرير حالة قطاع التكنولوجيا المتقدمة الصادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية لعام 2026 رصد مؤشرات مقلقة في القطاع، من بينها أول تراجع منذ عقد في عدد العاملين بمجالات البحث والتطوير، إلى جانب تزايد نشاط الشركات الإسرائيلية خارج إسرائيل وارتفاع طلبات الموظفين للانتقال للعمل في الخارج.

وذكرت هيئة الابتكار الإسرائيلية أن عدد العاملين في البحث والتطوير داخل إسرائيل انخفض بنحو 3500 موظف، لتتراجع حصتهم من إجمالي العاملين في القطاع من 51% إلى 49%، في أول انخفاض من نوعه خلال 10 سنوات.