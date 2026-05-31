الاحد: 31 أيار 2026
السعودية: بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين

خبرني - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الأحد، بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة، اعتبارا من اليوم الأحد 14 ذي الحجة 1447هـ الموافق 31 مايو 2026، بحسب منشور لها عبر منصة "إكس".

وقالت وسائل إعلام سعودية، إنه سيتم إتاحة دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة، عبر تطبيق "نسك"، اعتبارا من الاثنين، وفقاً لتقويم موسم العمرة 1447هـ..

وشارك هذا العام أكثر من 1,7 مليون حاج من 165 دولة في موسم الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، رغم أجواء الحرب التي تخيّم على الشرق الأوسط.

