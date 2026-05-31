بسيارتها (ليف).. نيسان تسخر من فيراري الكهربائية

خبرني - دخلت نيسان على خط الجدل المشتعل حول أول سيارة كهربائية من فيراري، المعروفة باسم "لوتشي"، بأسلوب لافت أثار تفاعلاً واسعاً؛ إذ نشرت صورة للجيل الثالث من سيارتها الكهربائية "ليف"، في خطوة حملت طابعاً ساخراً وفتحت باب المقارنات والنقاش بين المستخدمين.

وجاءت السخرية بعد الكشف العالمي عن سيارة "فيراري لوتشي"، إذ رأى عدد من المتابعين أن تصميمها يحمل بعض أوجه الشبه مع سيارة نيسان ليف الكهربائية، لا سيما من حيث الخطوط الإنسيابية ذات الطابع الكوبيه ولون الطلاء المتقارب بين السيارتين، بحسب "تايمز أوف إينديا".

واستغلت نيسان أيرلندا هذه المقارنات بنشر صورة على إنستغرام تظهر فيها "فيراري لوتشي" إلى جانب "نيسان ليف"، مرفقة بتعليق لافت جاء فيه: "يقولون إن التقليد هو أصدق أشكال الإطراء، لذلك شكراً لكِ يا فيراري، نيسان.. دائماً الخيار الذكي".

وسرعان ما انتشر المنشور على نطاق واسع، حيث اعتبره كثير من المستخدمين تعليقاً طريفاً، بينما انقسم آخرون حول مدى التشابه الحقيقي بين السيارتين.

وعلى صعيد المواصفات، تعتمد "فيراري لوتشي" على منظومة دفع كهربائية مكونة من أربعة محركات، يعمل كل منها بشكل مستقل على إحدى العجلات، حيث طُورت هذه التقنية داخلياً بالاستفادة من خبرات فيراري في سباقات "فورمولا 1" وسباقات التحمل.

وتولد المحركات الخلفية قدرة تبلغ 355 كيلوواط لكل محرك، فيما تنتج المحركات الأمامية 105 كيلوواط لكل منها، لتصل القوة الإجمالية للسيارة إلى نحو 1035 حصاناً، ما يجعلها واحدة من أقوى السيارات الكهربائية التي كشفت عنها الشركة الإيطالية حتى الآن.