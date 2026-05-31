ارتفاع القيمة السوقية للنشامى إلى نحو 18.35 مليون يورو.. والتعمري الأغلى

خبرني - رصد

شهدت القيمة السوقية للاعبي المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، لتصل إلى نحو 18.35 مليون يورو، وفقاً لأحدث بيانات موقع Transfermarkt المتخصص في تقييم اللاعبين وأسعارهم السوقية.

ويعكس هذا الارتفاع التطور اللافت الذي حققه المنتخب الوطني على الساحة القارية والدولية، بعد الإنجازات الأخيرة التي أبرزها التأهل التاريخي إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب النتائج المميزة التي حققها "النشامى" في البطولات الآسيوية والعربية.

وبحسب رصد موقع خبرني، يتصدر نجم المنتخب الوطني والمحترف في نادي Stade Rennais FC الفرنسي، موسى التعمري ، قائمة اللاعبين الأردنيين الأعلى قيمة سوقية، بعدما ارتفعت قيمته إلى 8 ملايين يورو، مستفيداً من مستوياته المميزة في الدوري الفرنسي ومشاركاته الدولية مع المنتخب الوطني.

ويأتي بعده المدافع يزن العرب، بقيمة سوقية تبلغ نحو مليون يورو، فيما تصل القيمة السوقية للمهاجم يزن نعيمات إلى نحو 1.3 مليون يورو، ليواصل حضوره ضمن قائمة أبرز اللاعبين الأردنيين من حيث القيمة السوقية.

كما تضم قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في المنتخب كلاً من علي علوان (800) الف يورو، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين شهدت قيمتهم السوقية نمواً خلال الفترة الماضية نتيجة احترافهم في دوريات خارجية ومشاركاتهم الدولية المتواصلة.

وتؤكد المؤشرات الصادرة عن "ترانسفير ماركت" تنامي الحضور الأردني في سوق الانتقالات الآسيوية والعربية، وسط تزايد اهتمام الأندية الخارجية بالتعاقد مع لاعبي المنتخب الوطني، الأمر الذي يعزز من مكانة الكرة الأردنية ويعكس التطور الفني الذي تشهده خلال السنوات الأخيرة.

وتاليا صور لجدول القيم السوقية لمنتخب النشامى: