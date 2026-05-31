أسعار الأرز تشتعل بأكبر قفزة منذ 17 عاماً

خبرني - سجلت أسعار الأرز في آسيا خلال مايو(أيار) أكبر قفزة شهرية منذ نحو عقدين، وسط مخاوف متزايدة من اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الحرب في الشرق الأوسط ومخاطر الطقس المرتبطة بظاهرة "إل نينيو".

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الإخبارية"، ارتفع سعر الأرز الأبيض التايلاندي، الذي يعد مؤشراً رئيسياً للأسواق الآسيوية، بنحو 20% خلال مايو (أيار)، في أكبر زيادة شهرية منذ عام 2008، فيما صعدت العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو بنحو 15%.

ويرى محللون أن موجة الارتفاع قد تستمر خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بعودة ظاهرة إل نينيو التي عادة ما تؤدي إلى طقس أكثر حرارة وجفافاً في أجزاء واسعة من آسيا، وهو ما يهدد إنتاج المحاصيل ويزيد الضغوط على أسعار الغذاء.

تقلبات بسبب مخاطر الطقس

وقالت بين هوي أونغ، محللة السلع الأساسية لدى "بي إم آي" التابعة لفيتش سوليوشنز، إن المؤسسة رفعت بالفعل توقعاتها لأسعار الأرز، مشيرة إلى أن مخاطر الطقس وارتفاع تكاليف الزراعة يدفعان السوق نحو مزيد من التقلبات.

وتواجه الدول الآسيوية المنتجة والمستوردة للأرز ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، في ظل اضطرابات الإمدادات الناتجة عن شبه إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى زيادة تكاليف الزراعة والري والنقل.

ويُعد الأرز من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، كما تعتمد حقوله بشكل كبير على مضخات ري تعمل بوقود الديزل، ما يجعل القطاع الزراعي أكثر حساسية لارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب المعهد الدولي لبحوث الأرز، ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية في تايلاند وكمبوديا والفلبين بنسب تراوحت بين 40% و50% منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير(شباط) الماضي.

وقال أليشر ميرزاباييف، كبير العلماء المتخصصين في تحليل السياسات والتغير المناخي في المعهد، إن المخزونات الحالية كانت كافية لتغطية احتياجات الأشهر الماضية، لكنه حذر من احتمال ظهور نقص في الإمدادات إذا لم تستعد تجارة الأسمدة نشاطها الطبيعي قريباً.

وفي فيتنام، قال عدد من المزارعين إن ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود دفعهم إلى تقليص عدد المواسم الزراعية أو تأجيل عمليات الزراعة، مع تراجع الجدوى الاقتصادية لبعض المحاصيل، كما حذرت الفلبين من أن ظاهرة "إل نينيو" القوية قد تؤدي إلى خفض إنتاج الأرز غير المقشور بنحو 700 ألف طن، أي ما يعادل 3.5% من المستهدف السنوي للإنتاج.

ورغم هذه التحديات، يرى محللون أن ارتفاع الأسعار عالمياً قد يبقى محدوداً نسبياً بفضل وفرة المخزونات، خصوصاً في الهند، إلى جانب تباطؤ الطلب العالمي مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال بيتر كلوب، محلل الأسواق لدى المجلس الدولي للحبوب، إن المخزونات العالمية الحالية قد تساعد في احتواء الارتفاعات الحادة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن استمرار اضطرابات الطاقة والأسمدة سيبقي الأسواق تحت ضغط خلال الفترة المقبلة.