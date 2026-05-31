الأمانة: 700 الف زائر للحدائق و المتنزهات خلال عيد الأضحى

خبرني - شهدت الحدائق الكبرى و حدائق الاحياء و المتنزهات التابعة لأمانة عمّان الكبرى إقبالا واسعاً من المواطنين والمقيمين والسياح الذين وفدوا إليها من مختلف مناطق العاصمة، خلال عطلة عيد الاضحى المبارك. 
واكدت الأمانة ان عدد زوار الحدائق والمتنزهات  وصل الى  ( 700) الف زائر، بشكل يعكس حجم الجهود التي تبذلها أمانة عمّان لتطوير البنية التحتية للمرافق العامة وتعزيز المنظومة البيئية والترفيهية في المدينة، و سعيها الى توفير مساحات حضرية متكاملة وآمنة لكافة فئات المجتمع المحلي.
وكانت فرق و كوادر امانة عمّان قد عملت على مدار الساعة للحفاظ على نظافة الحدائق والمتنزهات،  وضمان كفاءة مرافقها ، بهدف توفير أجواء مريحة وآمنة للزوار.
وتدعو امانة عمّان المواطنين الى ضرورة المحافظة على نظافة الحدائق و سلامة مرافقها، لديمومتها كمتنفس طبيعي لكافة أفراد العائلة.

