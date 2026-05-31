تقرير طبي حديث : ترمب يتمتع بذكاء خارق

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نتائج الفحص الطبي السنوي الذي خضع له يوم الثلاثاء الماضي في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني.

وجاء هذا الإعلان الرسمي في ظل تقارير إعلامية وتكهنات متزايدة نشرتها مناصات مختلفة حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، خصوصا بعد ظهور علامات بدنية أثارت تقييمات متفاوتة في الأوساط السياسية.

1. بيان ترمب ونتائج الاختبار الإدراكي

وأوضح ترمب، عبر منشور له على منصة "تروث سوشيال"، أن نتائج الفحوصات الصادرة حديثا أظهرت نجاحه في إحراز درجة كاملة بلغت 30 درجة من أصل 30 في اختبار إدراكي وصفه بأنه "عالي الصعوبة".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه النتيجة تمثل مؤشرا على الكفاءة الذهنية العالية، مجددا دعوته للكونغرس والحزب الديمقراطي لإقرار تشريع يلزم جميع المرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس بالخضوع لاختبارات إدراكية مماثلة لضمان الأهلية.

2. التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الرئاسي

من جانبه، أصدر شون باربابيلا، طبيب الرئيس والكابتن في البحرية الأمريكية، مذكرة رسمية أكد فيها أن الرئيس ترمب يتمتع ببنية صحية تؤهله لأداء مهامه الرسمية. وتضمنت المذكرة الطبية المعطيات الفنية التالية:

الوظائف الحيوية: أظهر التقرير قوة في وظائف القلب، والرئتين، والجهاز العصبي، والأداء البدني العام، مما يجعله مؤهلا لقيادة البلاد.

العلاج الدوائي: يتناول الرئيس ثلاثة أدوية طبية بنظام منتظم، تشمل علاجين للتحكم في مستوى الكوليسترول في الدم، إضافة إلى جرعة منخفضة من الأسبرين للوقاية من أمراض القلب.

الاستشارات الوقائية: قدم الفريق الطبي توصيات تقضي بتعديل النظام الغذائي، وزيادة النشاط البدني، والاستمرار في برنامج فقد الوزن الزائد.

3. القياسات الحيوية والمؤشرات البدنية

سجلت القياسات الرسمية زيادة في وزن الرئيس ترمب؛ حيث بلغ وزنه حاليا 108 كيلوغرامات مقارنة بـ 101.6 كيلوغرام سجلت في الفحص الطبي السنوي الماضي في نيسان/أبريل من عام 2025، علما أن طول الرئيس يبلغ 191 سنتيمترا.

المؤشر العمري للرئيس: يعد دونالد ترمب، المولود في 14 حزيران/يونيو 1946، الرئيس الأكبر سنا الذي يتولى المنصب عند بدء ولايته الثانية في كانون الثاني/يناير 2025، حيث من المقرر أن يبلغ سن الثمانين من العمر الشهر المقبل.

4. السياق الزمني للفحوصات الطبية ومؤشرات البحث

يمثل هذا الفحص الإجراء الطبي الثالث الذي يخضع له ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وتزامن الفحص مع تداول صور فوتوغرافية حديثة نشرتها وكالات أنباء عالمية مثل "أسوشيتد برس"، أظهرت طفحا جلديا أحمر على الرقبة، إضافة إلى صور سابقة في تموز/يوليو 2025 رصدت تورما في الكاحلين وكدمات على اليد، وصولا إلى تورم وتغير في لون اليد اليمنى جرى رصده في السادس من أيار/مايو 2026.

