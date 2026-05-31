أبرز المعلومات عن رسوم (باركن) الجديدة في دبي وطرق الدفع الرقمي

خبرني - أعلنت شركة "باركن" مؤخراً عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع خدمات المواقف، اعتباراً من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، بالتزامن مع إيقاف المدفوعات النقدية تدريجياً، والتحول الكامل إلى قنوات الدفع الرقمية.

وتأتي هذه الخطوات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في إطار "استراتيجية دبي اللانقدية"، وبهدف ضمان الامتثال الكامل للوائح الضريبية المعمول بها في الدولة.

شمولية الضريبة وبدائل الدفع

تسري ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع خدمات مواقف المركبات العامة التي تشغلها الشركة، وتشمل المواقف الجانبية في الشوارع، والساحات السطحية، والمنشآت المغلقة، فضلاً عن الاشتراكات والبطاقات الموسمية والتصاريح وحجوزات المواقف.

وبالتوازي مع ذلك، سيُوقف قبول العملات المعدنية والنقدية تدريجياً عبر أجهزة الدفع التقليدية، مع الإبقاء على بطاقات "نول" وسيلةً مقبولة، والتوسع في الاعتماد على التطبيق الذكي للشركة بوصفه القناة الرئيسية للدفع، إذ يُجنّب المستخدمين الرسوم الإضافية المرتبطة بخدمات الدفع عبر الرسائل النصية القصيرة.

التعرفة المتغيرة والرقابة الذكية

وتعتمد "باركن" هيكل تعرفة متغيرة يُميّز بين نوعين من المواقف خلال أوقات الذروة الممتدة من الساعة 8:00 حتى 10:00 صباحاً، ومن 4:00 حتى 8:00 مساءً، باستثناء أيام الأحد والعطلات الرسمية؛ إذ تبلغ تعرفة المواقف الممتازة 6 دراهم للساعة، فيما تبلغ تعرفة المواقف العادية 4 دراهم للساعة. وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يونيو، ستُصبح التعرفة الممتازة خلال الذروة 6.30 دراهم، والعادية 4.20 دراهم للساعة.

وعلى صعيد الرقابة، نشرت الشركة أكثر من 500 كاميرا تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على أرصفة الشوارع في مناطق حيوية، أبرزها برج خليفة ومركز التجارة العالمي والكورنيش، لرصد حركة المركبات واحتساب الرسوم والمخالفات تلقائياً.

كما وسّعت "باركن" نطاق رقابتها لتشمل المراكز التجارية الكبرى بالتعاون مع مجموعة "إعمار"، عبر ربط كاميرات ذكية في دبي مول ودبي هيلز مول ومارينا مول بقاعدة بياناتها، بهدف رصد أي استخدام غير مصرح به للمواقف المخصصة لأصحاب الهمم.