شاهدوا لحظة انفجار شاليه الشونة الشمالية - فيديو

  • 31 أيار 2026
  • 13:20
من موقع الحادث

وثقفت كاميرات المراقبة لحظة وقوع الحريق والانفجار في شاليه في منطقة الشونة الشمالية ، والذي أدى الى إصابة 8 اشخاص بجروح وحالات هلع.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت، الأحد، مع حريق شب داخل شاليه مكوّن من طابقين في منطقة الشونة الشمالية.

وأشار إلى أن الحريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق مختلفة في أنحاء الجسم، إضافة إلى جروح ورضوض، فيما أصيب 5 أشخاص بحالة من الخوف والهلع.

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين قدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي لتلقي العلاج.

وأوضح الناطق الإعلامي أن سبب الحريق يعود إلى عصف وميضي مجهول المصدر، أدى إلى انهيار أجزاء من جدران المبنى.

 

