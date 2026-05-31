أورنج الأردن و FATE Esports يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم المواهب الأردنية في نطاق الألعاب الرقمية التنافسية

وقّعت أورنج الأردن اتفاقية استراتيجية مع شركة "FATE Esports" الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية، وذلك في إطار التزام الطرفين المشترك بتعزيز بيئة الألعاب التنافسية في المملكة ودعم نمو هذا القطاع الواعد، لتنمية مواهب الشابات والشباب وتمكينهم رقمياً تماشياً مع الرؤية الابتكارية للشركة.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، والشريك المؤسس لشركة "FATE Esports"، محمد مجالي، وبحضور بطل العالم السابق في لعبة "eFootball"، سيف الدين دبابنة، وبطل المملكة في لعبة "EA SPORTS FC 26"، عبدالحكيم الدراوشة، إلى جانب ممثلين عن أورنج الأردن من بينهم المدير التنفيذي لوحدة عمل المستهلك، سامر الحاج.

وفي ظل هذا التعاون، نظّمت الشركة خلال مراسم التوقيع تحدي "Beat the Champion"، والذي جمع موظفي الشركة بأبطال "FATE Esports" في أجواء تنافسية حماسية مفعمة بروح التنافس الودي الذي يعكس روح الرياضات الإلكترونية.

وأكدت أورنج الأردن أن تجديد هذه الشراكة، التي انطلقت لأول مرة في عام 2020، يجسّد التزامها الراسخ بدعم الشركات الناشئة وتوسيع مدى أثرها في المنطقة. وتعتبر أيضاً ضمن جهود الطرفين لإحداث نقلة نوعية في مجال الرياضات الإلكترونية، وتسريع التحول الرقمي، ومواصلة تطوير منظومة الألعاب الإلكترونية في الأردن ودعم الجيل القادم من اللاعبين.

ويُذكر أن شركة "FATE Esports" هي أحد الشركات المستفيدة من برنامج "BIG by Orange" التابع لمركز أورنج الرقمي الذي يقدم الدعم لرواد الأعمال في تنمية شركاتهم الناشئة في مراحلها الأولى وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن، والذي أُطلق في عام 2015 لتوفير الإرشاد والتوجيه اللازمين لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع تنافسية ومستدامة، بالإضافة إلى توفير مساحة نوعية وداعمة للرياديين الطموحين الساعين لإحداث أثر إيجابي على المجتمع والاقتصاد الرقمي الأردني.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo