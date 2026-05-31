إسرائيل تعلن انخفاض أسعار الوقود

خبرني - أعلنت إدارة الوقود والغاز التابعة لوزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم عن تخفيضات كبيرة في أسعار الوقود خلال شهر يونيو الذي يبدأ غدا.

وسيتم تحديث الأسعار في محطات الوقود عند منتصف ليل الأحد/الاثنين، بحيث يصبح الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطات الخدمة الذاتية 7.80 شيكل، بانخفاض قدره 27 أغورات مقارنة بالشهر السابق.

صرحت "باتشيفا أبو حتسيرا"، مديرة إدارة الوقود والغاز بوزارة الطاقة: "يعود الانخفاض الملحوظ في أسعار البنزين في محطات الوقود خلال شهر يونيو إلى عاملين رئيسيين: أولهما، انخفاض سعر صرف الدولار بنحو 5%، وثانيهما، انخفاض السعر العالمي للبنزين بنحو 4%.ويعكس هذا الانخفاض ارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار خلال الشهر، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي للبنزين، والذي ازداد حدةً مع اقتراب نهاية الشهر في ظل التقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

