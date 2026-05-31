مُبتعثة للدكتوراة من عمان الأهلية تحصل على جائزة الطالب المتميز لعام 2026 من جامعة سيميلويس في بودابست

خبرني - ضمن إنجازات طلبة الابتعاث في كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية، حصلت المبتعثة نادين أبو السمن، الملتحقة ببرنامج الدكتوراة في جامعة سيميلويس في بودابست، على جائزة

“Excellent Student Award 2026”

والتي سُلّمت لها من قبل البروفيسور Gábor Varga نائب مدير مركز الطب الانتقالي (Center for Translational Medicine) ، تقديراً لأدائها المتميز والتزامها وشغفها في العمل الأكاديمي والبحثي.

وتُمنح هذه الجائزة السنوية للطلبة الذين أظهروا تفوقاً واضحاً ومساهمة فعّالة خلال البرنامج.

ويُعدّ هذا التكريم تأكيدأً جديداً على تميّز طلبة جامعة عمان الأهلية وكفاءتهم في المحافل الأكاديمية والبحثية.