إطلاق تطبيق سند لايت لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين

خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن توفير تطبيق سند لايت (Sanad Lite)، بهدف تمكين المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحكومية بسهولة، خاصة في حال مواجهة صعوبات تتعلق بمساحة التخزين على الأجهزة أو عدم توافق بعض الأجهزة والأنظمة مع تطبيق سند.

ويُعد تطبيق سند لايت حلا مبسطا وسريعا يتيح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات الرئيسية المتوفرة على تطبيق سند، من خلال تجربة استخدام مرنة تتناسب مع الأجهزة ذات الإمكانيات المحدودة أو الأنظمة الأقدم.

ودعت الوزارة الراغبين باستخدام التطبيق إلى تنزيله من خلال الرابط التالي: https://www.sanad.gov.jo/en/sanad-lite/download

وأكدت الوزارة أن تطبيق سند لايت يتيح للمستخدمين استخدام نفس بيانات تسجيل الدخول الخاصة بتطبيق سند، من خلال الرقم الوطني وكلمة المرور، مع إمكانية الوصول إلى الخدمات الرئيسية بكل سهولة وأمان.

ويأتي توفير تطبيق سند لايت ضمن جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الرامية إلى تعزيز الشمول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الرقمية، بما يضمن تجربة رقمية أكثر سهولة ومرونة لمختلف فئات المستخدمين.

