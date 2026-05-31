حمو بيكا يعلن وفاة والده وينشر صورة تجمعهما على صفحته الرسمية

أعلن حمو بيكا وفاة والده، وكتب على صفحة الفيس بوك إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور.

ورزق مؤخرا حمو بيكا، بمولودته وأطلق عليها اسم "اصالة"، حيث نشر صورة له وهو يحملها على حسابه على "انستجرام" وعلق قائلاً: "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا".

وتابع حمو بيكا: "الحمد لله على جميل عطاياه، رزقنا اليوم بمولودة أسميناها، اصالة حمو بيكا، فاللهم أنبتها نباتا حسناً واجعلها قرة عين لنا، بارك لنا فيها وأرزقنا برها، واجعلها ذريةً صالحةً لنا الله اللهم امين".