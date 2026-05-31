وزارة العدل توضح خطوات تفعيل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية

خبرني - أوضحت وزارة العدل الخطوات اللازمة لتفعيل خدمات الكاتب العدل الإلكترونية للأردنيين داخل المملكة وخارجها، بما يتيح إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيا وبكل سهولة.

‏‏وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن الاستفادة من الخدمات تتطلب تحميل وتفعيل تطبيق "سند"، ثم تفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، والحصول على الرقم السري الخاص بالتوقيع الرقمي.

‏وأضافت إن الخطوة الأخيرة تتمثل بإنشاء حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمات، بما يمكن المستخدمين من الدخول إلى خدمات الكاتب العدل الإلكترونية وإنجاز معاملاتهم عن بعد.

