لسبب خاص.. عمر مرموش يتخلف عن السفر مع منتخب مصر إلى الولايات المتحدة

خبرني - غادرت بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة مساء السبت استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية، يوم 6 يونيو المقبل، ضد البرازيل في مدينة أوهايو الأمريكية.

وتغيب عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عن رحلة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لمصدر بمنتخب مصر: "حصل عمر مرموش على إذن من الجهاز الفني للمنتخب بالتخلف عن السفر مع البعثة إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم بسبب عقد قرانه".

وأضاف المصدر: "سينضم مرموش للبعثة يوم 2 يونيو المقبل".

ويتنافس منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات: بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد وديا مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات الفراعنة بطولة كأس العالم.