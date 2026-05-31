المنتخب السعودي يخسر أمام الإكوادور استعدادا لكأس العالم 2026

خبرني - خسر المنتخب السعودي مباراته الودية الأولى تحت قيادة مدربه الجديد جورجيوس دونيس أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على ملعب "سبورتس إليستريتد".

وسجل ثنائية فوز منتخب الإكوادور جاكسون بوروزو في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول والثاني أضافه أنتوني فالنسيا في الدقيقة 50.

وجاء هدف منتخب السعودية الوحيد عن طريق لاعبه سلطان مندش في الدقيقة 87.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية مباراة ودية ثانية قبل مشاركته في كأس العالم ضد منتخب السنغال 10 يونيو 2026.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم رفقة منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

ويستهل منتخب السعودية مبارياته في بطولة كأس العالم بمواجهة أوروغواي ثم يلاقي إسبانيا ويختتم دور المجموعات بلقاء الرأس الأخضر.