أمانة عمّان تبدأ بمعالجة مواقع بيع الأضاحي

خبرني - استكملت أمانة عمان الكبرى، مع انتهاء اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، رفع مخلفات حظائر بيع وذبح الأضاحي ونقلها إلى مكب الغباوي ليتم معالجتها، وذلك بعد إخلاء التجار مواقع الحظائر والمواشي. حيث ستعمل على رش وتعقيم هذه المواقع لمدة أسبوعين بمعدل مرتين يومياً، لضمان استعادة المظهر البيئي والصحي للمدينة.

وأكدت الأمانة أن إجمالي عدد الأضاحي التي تم ذبحها وتجهيزها داخل المواقع التسعة المعتمدة، بالإضافة إلى مسلخي عمان والماضونة، وصل إلى 40 ألف أضحية.

وأوضحت الأمانة أن آلياتها وكوادرها استمرت بالقيام بأعمال النظافة طيلة أيام عيد الأضحى، حيث ستشمل آخر أيام العيد أعمال جرف التربة وتنظيف المواقع، عبر إزالة المخلفات العضوية في تلك المواقع وغسلها ورشها وتعقيمها، ضمن إجراءات تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة والحشرات.