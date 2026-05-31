تركي آل الشيخ يعلق بعد تتويج باريس سان جيرمان

خبرني - علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية على تتويج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا 2026 على حساب آرسنال.

وتوج باريس سان جيرمان مجده الأوربي ببطولة دوري أبطال أوروبا الثانية بالفوز على أرسنال 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وأشاد تركي آل الشيخ بحقبة نادي باريس سان جيرمان تحت رئاسة ناصر الخليفي مالك النادي حيث قارن النادي الفرنسي قبل توليه وبعد توليه المسؤولية.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس": "باريس قبل ناصر الخليفي: 40 سنة = صفر دوري أبطال أوروبا + 17 بطولة باريس بعد ناصر الخليفي 15 سنة = 2 دوري أبطال أوروبا بالإضافة لأكثر من 40 بطولة".

وفي منشور آخر قال: "الحمدلله، مبروك سمو الأمير تميم حفظه الله، مبروك أخوي الغالي ناصر الخليفي تستاهل مبروك أهلنا في قطر".

وللمرة الثانية على التوالي يتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا إذ أحرز اللقب في الموسم الماضي على حساب إنتر ميلان الموسم الماضي بعد الفوز عليه 5-0.