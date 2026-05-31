رويترز: جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف جنوبي لبنان

خبرني - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي لرويترز، الأحد، إنه سيطرة على قلعة الشقيف في جنوب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال أن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية، بعدما عبرت قواته نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر تطبيق تلغرام، إن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، مشيرا إلى أن العمليات تتوسع في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الجمعة أن قواته عبرت النهر الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود، وأن جزءا كبيرا من جنوب لبنان أصبح منطقة قتال، رغم وجود وقف معلن لإطلاق النار.

وقال الجيش، الأحد، إنه نفّذ "قبل عدة أيام عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي"، في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة ما وصفه بـ"التهديد المباشر" عن إصبع الجليل وبلدة المطلة.

وأضاف أن العمليات تتوسع حالياً إلى مناطق إضافية، وأن عدداً كبيراً من جنوده بدأوا هجوماً يهدف إلى "توسيع خط الدفاع الأمامي".

من جهته، اتهم رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إسرائيل باتباع سياسة "الأرض المحروقة" ضد بلاده.

وتتواصل الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله بشكل شبه يومي، رغم وقف معلن لإطلاق النار منذ 17 نيسان/أبريل، لم يُحترم فعليا.