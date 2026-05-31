رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع لشركة (جينشينج) الدوليَّة في القطرانة

خبرني - افتتح رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأحد، 6 مصانع لشركة "جينشينج" الدوليَّة في منطقة القطرانة في محافظة الكرك، لتشكِّل نواة لمجمَّع صناعي متكامل في القطرانة، وتوفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها، ويوجِّه بالسَّير في إجراءات تحويل المجمَّع الصِّناعي إلى منطقة تنمويَّة لتوسيع الاستثمارات فيها.

وأكد حسّان خلال افتتاحه المصانع حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن نهج الحكومة وسياساتها الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توسيع الفرص الاستثمارية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل للأردنيين.

ويُقدَّر حجم استثمارات الشركة في المملكة بقرابة 830 مليون دولار منذ عام 2022، وتسعى لتوسيع استثماراتها بشكل أكبر في المملكة، وتمتلك مصنعين للكرتون الخام والحديد في منطقة الملك الحسين التنموية في المفرق، ومصنعاً آخر للحديد تحت الإنشاء في محافظة الزرقاء سيتم افتتاحه قبل نهاية العام الحالي.

واستفادت الشركة الصينية من مميزات قانون البيئة الاستثمارية إضافة إلى ما قدمته الحكومة من حوافز استثمارية تمثَّلت بتزويد الشَّركة باحتياجاتها من الكهرباء، والبدء بإنشاء محطة تحويل كهربائي بقيمة تُقدَّر بحوالي 7 ملايين دينار؛ لتأمين احتياجاتها من الطاقة لتشغيل مصانعها والتوسُّع فيها، شريطة التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

والمصانع الجديدة التي جرى افتتاحها تشكِّل نواة لمجمَّع صناعي متكامل في القطرانة، بعد أن كانت الشركة قد بدأت بمصنعين عام 2022 يعمل فيهما نحو 830 موظفاً.

وشركة "جينشينج" الدوليَّة هي استثمار صيني متخصِّصة في صناعة البورسلان والأجهزة الكهربائيَّة والستانلس ستيل والإنارة والأدوات الصحية وتشكيل الكرتون وغيرها، وتعمل حالياً على استكمال إنشاء 3 مصانع أخرى في القطرانة لصناعة الزجاج والبورسلان والمنتجات البلاستيكية.

وقال الرَّئيس التَّنفيذي والمدير العام لمجموعة "جنشنغ" الدوليَّة واو جيانبو إن الأردن يشكِّل بيئة استثماريَّة جاذبة بفضل استقراره وتشريعاته المحفِّزة وموقعه الاستراتيجي والتَّسهيلات الحكوميَّة المقدَّمة للمستثمرين.