الجالية الأردنية في ميشيغان تحتفل بالذكرى الـ80 لاستقلال المملكة

خبرني - نظمت جمعية التراث الأردنية الأميركية "جاها" في ولاية متشيغان، احتفالا كبيرا بمناسبة الذكرى الـ 80 لاستقلال المملكة.

وعكس الاحتفال الذي شهد حضورا واسعا على المستوى الأردني والعربي من مختلف أبناء الجاليات، الصورة المشرّفة عن أبناء الأردن في بلاد المهجر، ورسّخ معاني الانتماء والوفاء للوطن وقيادته الهاشمية، إذ بدت أجواء الاحتفال وكأنها في قلب العاصمة عمّان بما حملته من تفاصيل تراثية ووطنية أصيلة.

وأكد العين حسين الحواتمة خلال كلمة ألقاها في الاحتفال، أن الرؤى الملكية السامية كانت وما زالت حاضرة مع أبناء الأردن في كل مكان، وأن القيادة الهاشمية تولي الجاليات الأردنية اهتماماً كبيراً، باعتبارهم سفراء حقيقيين للوطن وصورته المشرقة أمام العالم.

وقال رئيس الجمعية المهندس عماد نواصرة: إن "ما نقدّمه في بلاد المهجر ما هو إلا جزء بسيط من واجبنا تجاه الأردن، فذكرى الاستقلال ليست يوماً عادياً، بل مناسبة عزيزة محفورة في القلوب والعقول، وتحمل معاني الكرامة والفخر لكل أردني".

وأضاف أن الجمعية سخرت كافة جهودها وإمكانياتها منذ أكثر من 3 أشهر، للتحضير لهذا اليوم العزيز على قلوب الأردنيين، إيماناً منها بأهمية إحياء المناسبات الوطنية، وترسيخ صورة الأردن المشرقة بين أبناء الجاليات العربية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد أن هذا التاريخ الوطني المميز يتزامن مع الإنجاز التاريخي للمنتخب الأردني، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل بروح الفريق الواحد وبالتعاون مع مختلف الجاليات العربية للوقوف خلف المنتخب الأردني ودعمه في تمثيله المشرف للأردن خلال مشاركته في مباريات كأس العالم التي ستنطلق الشهر المقبل.

وقدّمت الملكية الأردنية خلال الحفل، تذكرتي سفر هدية من ولاية متشيغان إلى الأردن، في مبادرة وطنية تعبّر عن دورها المستمر في دعم الاحتفالات الوطنية وتعزيز ارتباط أبناء الجاليات بوطنهم الأم، إلى جانب مساهمتها الدائمة في رفع اسم الأردن وتمثيل صورته المشرقة في مختلف أنحاء العالم.

وحضر الحفل عمدة المدينة إيثان بكير، ورئيس الأمن الفيدرالي جاريد ميرفي، والعديد من الشخصيات الوطنية الأردنية، حيث أشادوا بالأجواء الوطنية المميزة وجمال التراث الأردني العريق الذي كان حاضراً في كافة تفاصيل المناسبة، من الأهازيج والأغاني الوطنية إلى الدبكة الأردنية والزي التراثي الذي خطف أنظار الحضور وأظهر الهوية الأردنية بأبهى صورها.