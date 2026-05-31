عشيرة المعابرة تصدر بيانا حول الاعتداء على ابنهم في اربد

خبرني - أصدرت عشيرة المعابرة في منطقة سوم بمحافظة إربد بيانًا استنكرت فيه ما قالت إنه اعتداء تعرض له ابنها الشاب حمزة المعابرة أثناء وجوده برفقة أفراد من عائلته وضيوف كانوا يزورون المحافظة داخل أحد المطاعم في مدينة إربد، على يد نجل نائب متهم بافتعال الحادثة.

وأكدت العشيرة في بيانها رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والاعتداء، معتبرة أن ما تعرض له ابنها أمر مرفوض ومدان، مشيرة إلى أن تدخله جاء دفاعًا عن أفراد عائلته وضيوفه بعد تعرضهم لموقف وصفته بغير المقبول داخل المطعم.

وطالبت العشيرة الجهات المختصة بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدة وقوفها إلى جانب ابنها ودعمها له.

وجاء البيان عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق جانبًا من الحادثة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين ودعوات لانتظار نتائج التحقيقات الرسمية وكشف ملابسات الواقعة.

وبحسب رواية الشاب حمزة المعابرة التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه كان برفقة عائلته وضيوف قدموا من سوريا لقضاء وقت عائلي داخل أحد المطاعم في إربد، قبل أن يتطور خلاف مع مجموعة من الشبان إثر تصرف اعتبره مسيئًا بحق مرافقيه.

وقال المعابرة إن الموقف تطور إلى مشادة تخللتها عبارات مسيئة ومحاولة اعتداء، قبل أن يتدخل عدد من العاملين في المطعم وموجودين في المكان للفصل بين الأطراف ومنع تفاقم الموقف.

وأضاف أن الحادثة تركت أثرًا نفسيًا عليه وعلى أفراد عائلته وضيوفه، مشيرًا إلى أنه لم يتقدم حتى الآن بشكوى رسمية، لكنه يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة للمطالبة بحقوقه وفق الأطر القانونية.

وتنتظر الأوساط المحلية ما ستسفر عنه الإجراءات والتحقيقات الرسمية المتعلقة بالقضية، في ظل استمرار التفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي.