جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا ترحب باعتماد البروتوكول الوطني الموحد لعلاج السرطان

خبرني - رحبت جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا (JAD) بإعلان وزارة الصحة الأردنية اعتماد البروتوكول الوطني الموحد لعلاج مرضى السرطان، معتبرةً هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطوير الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام في المملكة.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها الأحد، إن البروتوكول جاء ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات الصحية الوطنية المعنية بعلاج الأورام، مؤكدة أن توحيد المرجعيات العلاجية ضمن إطار علمي حديث ومستند إلى الأدلة الطبية يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وأضافت أن اعتماد بروتوكول وطني موحد يسهم في تعزيز اتساق الممارسات السريرية بين المؤسسات الصحية المختلفة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، ودعم اتخاذ القرارات العلاجية وفق أفضل الممارسات العلمية المعتمدة عالميًا.

وأشارت الجمعية إلى أن وجود مرجعية علاجية وطنية موحدة من شأنه تعزيز العدالة في حصول المرضى على العلاج، وتقوية التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الصحية، مع الحفاظ على النهج التشاركي في اتخاذ القرار الطبي بما يراعي خصوصية كل حالة مرضية ضمن الإطار الإرشادي المعتمد.

وأكدت أن الأثر الإيجابي لهذه الخطوة يرتبط أيضًا بوجود آليات مستمرة لمراجعة البروتوكولات العلاجية وتحديثها بما يواكب التطورات المتسارعة في علوم الأورام والعلاجات الحديثة، إلى جانب تطوير أدوات المتابعة والتقييم وقياس النتائج السريرية، بما ينعكس على تحسين جودة الرعاية الصحية ومخرجاتها.

وجددت جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا تأكيدها أن تطوير السياسات العلاجية الوطنية على أسس علمية وتشاركية يشكل توجهًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز كفاءة النظام الصحي ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في الأردن.