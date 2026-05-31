مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة (لا تختار هالطريق)

خبرني - أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان حملة "لا تختار هالطريق" بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ، بهدف رفع الوعي بمخاطر التدخين وإدمان النيكوتين بجميع أشكاله، بما في ذلك السجائر التقليدية والإلكترونية، وتسليط الضوء على أضراره الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، مع التشجيع على الإقلاع عنه وتعزيز بيئة خالية من التدخين.

وقالت مديرة مكتب مكافحة السرطان في مركز الحسين للسرطان، نور عبيدات، إن الحملة تركز على توعية المجتمع بعدم اللجوء إلى مختلف منتجات التبغ والنيكوتين، مشيرة إلى أن المشهد تغير خلال السنوات الأخيرة مع ظهور عدد كبير من المنتجات الجديدة إلى جانب السجائر والأرجيلة.

وأضافت عبيدات لـ "المملكة"، الأحد، أن اختلاف هذه المنتجات في الشكل أو طريقة الاستخدام لا يعني أن بعضها أكثر أمانا من الآخر، موضحة أن تقييم الضرر من منظور الصحة العامة لا يقتصر على أثره على المستخدم فقط، بل يشمل تأثيره في فئات جديدة من اليافعين والشباب الذين ربما لم يكونوا ليتجهوا إلى التدخين لولا توفر هذه المنتجات.