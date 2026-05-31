اقتران المشتري والزهرة يضيء الأفق الغربي للأردن مطلع حزيران

خبرني - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، الأحد، إن كوكب المشتري يقترب من كوكب الزهرة هذه الأيام في كوكبة "التوأمان"، في ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة بسهولة بعد غروب الشمس باتجاه الأفق الغربي للأردن.

وأوضح أن الكوكبين يظهران كألمع نقطتين في السماء بعد الشمس والقمر، ويزداد التقارب بينهما تدريجيا ليبلغ ذروته مساء الثلاثاء 9 حزيران 2026، عندما تفصل بينهما مسافة زاوية تقارب 1.6 درجة قوسية فقط، في مشهد يمكن رؤيته من مختلف أنحاء الأردن والمنطقة العربية بعد غروب الشمس مباشرة.

وأضاف السكجي أن المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، سيعانق ظاهريا كوكب الزهرة في لوحة سماوية تزين الأفق الغربي، ويمكن متابعة هذا المشهد من بعد الغروب وحتى نحو الساعة 10:20 مساءً بتوقيت الأردن.

وأشار إلى أن هذا الاقتراب هو اقتراب ظاهري ناتج عن اصطفاف هندسي كما يُرى من الأرض، رغم أن المسافة الحقيقية بين الكوكبين تبلغ مئات الملايين من الكيلومترات، مبيناً أن المشتري يبعد عن الأرض في تلك الليلة نحو 904 ملايين كيلومتر، فيما يبعد الزهرة قرابة 179 مليون كيلومتر.

وبيّن السكجي أن الزهرة يعد ألمع كواكب السماء وأكثرها حضورا في الذاكرة الإنسانية، وقد عرفته الحضارات القديمة رمزاً للحب والجمال والخصوبة، في حين ارتبط المشتري عبر التاريخ بالهيبة والسلطة والملوكية، حتى بدا للإنسان القديم وكأنه رمز للنظام الكوني.

وقال إن اقتران المشتري بالزهرة ارتبط في عدد من الحضارات القديمة بعلامات سماوية استثنائية، ورُمز إليه أحياناً بالسلام والمصالحة والحب والجمال، أو بما يشبه "الزواج السماوي" بين القوة والجمال، وبين الملكية الكونية والخصوبة، كما ظهر في بعض التفسيرات التاريخية المرتبطة بما يعرف بـ"نجمة بيت لحم" أو "نجمة الميلاد" في الموروث الثقافي للمنطقة.

وأضاف أن هذا الاقتران يعكس من منظور فلسفي محاولات الإنسان القديمة لفهم الكون والأحداث الفلكية من خلال الرموز والدلالات السماوية، مشيراً إلى أن تطور العلم الحديث حوّل هذه الظواهر إلى أحداث يمكن حسابها بدقة باستخدام قوانين الميكانيكا السماوية، دون أن تفقد قيمتها الجمالية والثقافية.

ودعا السكجي هواة الفلك والتصوير الفلكي إلى توثيق هذا الحدث الفلكي لما يحمله من مشهد بصري مميز يبرز جمال السماء والحركة الكونية.

وأشار إلى أن اقترانات المشتري والزهرة تتكرر كل عدة أشهر أو سنوات بدرجات متفاوتة، إلا أن بعضها يكون استثنائياً من حيث شدة اللمعان وقرب الكوكبين ظاهرياً، لافتاً إلى أن العالم شهد اقتراناً جميلاً بينهما عام 2025، فيما يعد اقتران عام 2023 من أشهر الاقترانات الحديثة بعد أن بدا الكوكبان حينها وكأنهما نجمة واحدة شديدة السطوع، مع توقع حدوث اقترانات جديدة خلال عامي 2027 و2028.

وأوضح السكجي أن المشهد الفلكي لن يقتصر على اقتران المشتري والزهرة، إذ سيظهر إلى يمينه النجمان "رأس التوأم المؤخر" و"رأس التوأم المقدم" في كوكبة "التوأمان"، فيما يظهر كوكب عطارد منخفضاً قرب الأفق الغربي، ما يضيف مزيداً من الجمال إلى هذه اللوحة السماوية.