الأردن.. طقس معتدل الحرارة حتى الأربعاء

خبرني - تسجل درجات الحرارة الأحد، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ننشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 29- 18 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27- 16 ، وفي المرتفعات الشمالية 24- 14، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13، وفي مناطق البادية 32 - 18 ، وفي مناطق السهول 29- 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 23 ، وفي البحر الميت 36 - 22 ، وفي خليج العقبة 37 - 23 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

